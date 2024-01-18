Ястремская обыграла экс-россиянку на Australian Open и переписала историю украинского тенниса

В четверг, 18 января, состоялись последние матчи 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В одном из них Даяна Ястремская встречалась с Варварой Грачевой.

Варвара Грачева – Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 2:6)

Украинская теннисистка впервые играла против бывшей россиянки, которая во время полномасштабного вторжения сменила гражданство на французское. Даяна продемонстрировала очень уверенное выступление и не оставила сопернице шансов, одержав победу немного больше, чем за один час, пишет 24 Канал.

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Уже со старта матча Даяна показала высокий уровень игры на подаче, выиграв первый гейм под ноль. Такая тенденция сохранилась в течение всего поединка. Грачева только однажды имела брейк-поинт в первом сете, но не реализовала его. Одесситка же воспользовалась своим первым шансом в четвертом гейме, чего хватило для комфортной победы – 3:6.

Во втором сете Ястремская еще больше доминировала на своей подаче и только однажды позволила набрать сопернице 2 очка в гейме. При этом сама оформила 2 брейка и без нервов завоевала победу – 2:6.

В течение поединка Даяна Ястремская совершила 5 эйсов при одной двойной ошибке, реализовала 3 из 4 брейк-поинтов, выиграла все 9 геймов на своей подаче и набрала 22 винера против 6 у Варвары Грачевой.

Этот триумф позволил продемонстрировать 100-процентный результат для Украины во втором раунде австралийского мейджора. Ранее свои победы одержали Леся Цуренко, Марта Костюк, а также Элина Свитолина. И это историческое событие – никогда Украина не была представлена на турнирах Grand Slam в третьем круге четырьмя спортсменками.

Видеообзор матча Грачова – Ястремская

. В 1/16 финала Australian Open Даяна Ястремская сыграет против 26-й ракетки мира американки Эммы Наварро, которая на прошлой неделе выиграла свой дебютный титул WTA в Хобарте.