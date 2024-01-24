По пути в полуфинал AO-2024 Ястремская обыграла не только Линду Носкову. Сначала Даяна успешно прошла квалификационный раунд, а уже в первом круге основы совершила сенсацию, обыграв чешку Маркета Вондроушова.

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Как тренер прокомментировал выступления Ястремской в Мельбурне

Далее украинка обыграла Варвару Грачеву, Эмму Наварро и Викторию Азаренко. 24 января Даяна вышла в исторический полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Любопытно! Ястремская уже получила свою соперницу в полуфинале AO-2024. Даяна сыграет против китаянки Цинь Вэнь Чжэн, которая в 3-сетовом четвертьфинале справилась с "нейтральной" россиянкой Анной Калинской – 7:6, 3:6, 1:6. Встреча 1/2 финала с участием украинки состоится 25 января, ориентировочное начало матча в 12:00 по Киеву.

Тренер украинской теннисистки Эммануэль Гойсснер прокомментировал выступления своей подопечной в Мельбурне. Наставник заверил, что теннис очень странный и неожиданный вид спорта. Также специалист не скрывает своего изумления от результатов, но уверен, что Даяна заслужила быть уже в ТОП-4 Australian Open-2024.

Гойсснер поделился впечатлениями от игры Даяны. Наставник украинки заверил, что соперницы Даяны в финальных стадиях – опасны, но это не умаляет шансов Ястремской, которая не ждет удачи, а пишет свою историю.

Многие активно выигранные мячи ударами с задней линии – это несомненно ее игра, очень агрессивный стиль. Она об этом сама говорила не раз. Иногда в спорте вы должны принять свою судьбу. Сейчас она пишет свою историю, она не ждёт удачи. Когда у вас есть уверенность, вы доверяете своей игре. А когда вы доверяете своему теннису, вы решаетесь на многое. Она так много раз решалась довериться своей игре, в сложных ситуациях она уходила на это.

На этих стадиях турниров все соперницы опасны, но Даяна очень опасна,

– заявил тренер Ястремской.

Отметим, что в другом женском полуфинале AO-2024 сыграют выбившая из турнира Марту Костюк американка Коко Гофф и "нейтральная" белоруска Арина Сабаленко, которая запоминается своими истериками, как на корте, так и за его пределами. Их матч тоже состоится 25 января.