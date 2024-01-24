На шляху до півфіналу AO-2024 Ястремська обіграла не лише Лінду Носкову. Спершу Даяна успішно пройшла кваліфікаційний раунд, а вже у першому колі основи створила сенсацію, перегравши чешку Маркету Вондроушову.

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Як тренер прокоментував виступи Ястремської у Мельбурні

Далі українка обіграла Варвару Грачову, Емму Наварро та Вікторію Азарєнко. 24 січня Даяна вийшла в історичний півфінал Відкритого чемпіонату Австралії, який відбувається у Мельбурні.

Цікаво! Ястремська вже отримала свою суперницю у півфіналі AO-2024. Даяна зіграє проти китаянки Цінь Вень Чжен, яка у 3-сетовому чвертьфіналі впоралась із "нейтральною" росіянкою Анною Калінською – 7:6, 3:6, 1:6. Зустріч 1/2 фіналу за участю українки відбудеться 25 січня, орієнтовний початок матчу о 12:00 за Києвом.

Тренер української тенісистки Еммануель Гойсснер прокоментував виступи своєї підопічної у Мельбурні. Наставник запевнив, що теніс – дуже дивний та неочікуваний вид спорту. Також фахівець не приховує свого здивування від результатів, але впевнений, що Даяна заслужила бути вже у ТОП-4 Australian Open-2024.

Гойсснер поділився враженнями від гри Даяни. Наставник українки запевнив, що суперниці Даяни у фінальних стадіях – небезпечні, але це не применшує шансів Ястремської, яка не чекає удачі, а пише свою історію.

Багато активно виграних м'ячів ударами із задньої лінії – це безсумнівно її гра, дуже агресивний стиль. Вона про це сама говорила не один раз. Іноді в спорті ви повинні прийняти свою долю. Зараз вона пише свою історію, вона не чекає удачі. Коли у вас є впевненість, ви довіряєте своїй грі. А коли ви довіряєте своєму тенісу, ви наважуєтеся на багато що. Вона так багато разів наважувалася довіритися своїй грі, у складних ситуаціях вона йшла на це.

На цих стадіях турнірів усі суперниці небезпечні, але Даяна – дуже небезпечна,

– заявив тренер Ястремської.

Відзначимо, що в іншому жіночому півфіналі AO-2024 зіграють американка Коко Гофф, яка вибила з турніру Марту Костюк, та "нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнко, яка запам'ятовується своїми істериками, як на корті, так і за його межами. Їх матч теж відбудеться 25 січня.