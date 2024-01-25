"Было удивительно творить историю": Ястремская посвятила Украине выступление на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская остановилась в шаге от финала Открытого чемпионата Австралии. Она стала первой украинкой, которая дошла до этой стадии турнира.

В решающем матче Даяна Ястремская уступила по итогам двух сетов представительнице Китая Циньвэнь Чжэн. Однако это поражение не умаляет грандиозный успех нашей соотечественницы.

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Ястремская: Однажды мы завоюем Grand Slam

После матча Даяна Ястремская сделала пост в своем инстаграме. Теннисистка поблагодарила болельщиков за поддержку и поделилась амбициозным планом на дальнейшие турниры. Свое фантастическое выступление одесситка посвятила родной стране, а также вспомнила дедушку, который привел ее в теннис.

"Большое спасибо за поддержку, за веру, за мотивацию бороться и двигаться вперед. Сегодня просто не хватило сил для победы, но хочу сказать, что это был нереальный турнир, очень глубокие приятные эмоции и атмосфера.

Украина, эти победы и эмоции были не только для меня, но и для тебя. Это было удивительно творить историю. Однажды мы получим Grand Slam.

Сегодня 9 месяцев, как умер мой дедушка, который открыл мне двери в теннисную жизнь, и у него день рождения... Я уверена, что он гордится мной", – написала Ястремская.

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