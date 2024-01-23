В первом сете украинская теннисистка доминировала над Гоффом со счетом 5:1 и имела большую возможность выиграть партию, поскольку при счете 5:3 она имела сетпойнт, но не смогла его использовать. Общий результат партии был решен в потерявшей тай-брейке, обеспечив победу американцы со счетом 8:6. 24 Канал.

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Марта Костюк – Коко Гофф 1:2 (6:7(6), 7:6(3), 2:6)

Несмотря на поражение в первом сете, Костюк опережала Гофф по количеству виннеров (14-6) и имела примерно одинаковый показатель непринужденных ошибок (26-24). Однако во втором сете Костюк уже приходилось отыгрываться, начиная со счета 3:5 и позже в 12-м гейме (5:6). Этот сет также завершился тай-брейком, но в этот раз победу одержала украинская теннисистка со счетом 8:6, выводя матч в решающую третью партию.

В начале третьей партии обе игроки уже провели на корте более 2 часов 22 минут. Гофф лучше начала этот сет, приобретая два брейка на подаче Костюк и выйдя вперед со счетом 4:0. Несмотря на попытки Костюка отыграться, она не смогла опередить Гофф и проиграла сет со счетом 6:2.

Общее время матча Костюк – Гофф составило 3 часа 7 минут. Украинка сразу трое опережала американку по количеству виннеров (33 против 11), но также допустила больше непринужденных ошибок (52 против 46).

Историческое достижение украинки

Впервые в своей карьере Костюк вышла в четвертьфинал турнира большого шлема. Раньше лучший ее результат – в 1/8 финала Australian Open в 2018 и 2021 годах. Этот этап стал новым достижением для нее.

Костюк стала первой теннисисткой, которая одолела Гофф на Australian Open-2024, выиграв сет на подаче американки. До этого Гофф выиграла все четыре стартовых матча без потери ни одного сета.

