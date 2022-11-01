Еще за тур до конца было известно, что из этого квартета в 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут бельгийский Брюгге и португальский Порту. За первый клуб выступают сразу два украинца – Эдуард Соболь и Роман Яремчук.

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За третье место в группе вели борьбу немецкий Байер и испанский Атлетико. "Матрасники" опережали соперника до последнего тура. Но именно они и заняли последнее место в группе.

Атлетико проиграл свой матч на выезде Порту 2:1. Зато Байер и Брюгге сыграли вничью 0:0. "Фармацевты" сравнялись по количеству набранных очков с Атлетико, но обошли соперника за дополнительными показателями, а именно очными встречами. Ведь первый матч между этими командами закончился победой Байера, а во втором матче была зафиксирована ничья.