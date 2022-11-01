Талантливый украинский вингер Шахтера Михаил Мудрик стал целью номер один для грандов европейского футбола. Ведущие клубы Англии, Италии, Испании выстроились в очередь за 21-летним футболистом.

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Недавно на украинского "бразильца" появился очередной претендент – французский ПСЖ. Владельцы парижан готовы подписать Мудрика уже в январе, заплатив космическую сумму – 100 миллионов евро.

Если трансфер действительно состоится, тогда Мудрик окажется среди самых дорогих игроков планеты.

Отметим, что за всю историю футбола более 100 миллионов евро было заплачено только за 12 игроков. Возглавляет список любимый игрок Мудрика – Неймар. За переход бразильца ПСЖ отдал Барселоне 222 миллиона евро.

Статистика Мудрика в сезоне 2022/23

Михаил сыграл за Шахтер 12 матчей во всех турнирах.

На счету украинца 7 точных выстрелов, в том числе три в Лиге чемпионов.

Быстроногий вингер "горняков" отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро.

Улучшить свою статистику Михаил сможет в ближайшую среду, во время матча Лиги чемпионов против Лейпцига. Игра в Варшаве начнется в 19:45 по киевскому времени.

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