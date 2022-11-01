Талантливый украинский вингер Шахтера Михаил Мудрик стал целью номер один для грандов европейского футбола. Ведущие клубы Англии, Италии, Испании выстроились в очередь за 21-летним футболистом.
к теме Миша забивает не просто так, – защитник Шахтера раскрыл секрет результативной игры Мудрика
Недавно на украинского "бразильца" появился очередной претендент – французский ПСЖ. Владельцы парижан готовы подписать Мудрика уже в январе, заплатив космическую сумму – 100 миллионов евро.
Если трансфер действительно состоится, тогда Мудрик окажется среди самых дорогих игроков планеты.
Статистика Мудрика в сезоне 2022/23
- Михаил сыграл за Шахтер 12 матчей во всех турнирах.
- На счету украинца 7 точных выстрелов, в том числе три в Лиге чемпионов.
- Быстроногий вингер "горняков" отдал 7 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро.
Улучшить свою статистику Михаил сможет в ближайшую среду, во время матча Лиги чемпионов против Лейпцига. Игра в Варшаве начнется в 19:45 по киевскому времени.
читайте также Шахтер стоит на развилке Лиги чемпионов и Лиги Европы: прогноз на матч против Лейпцига