Атлетико подходит к этому жаркому противостоянию лидером Ла Лиги. Реал и Барселона идут сразу за спиной. У обоих отставание в таблице составляет 5 очков.

Примечательно Вильярреал дважды подряд проиграл перед матчем с Динамо в Лиге Европы

В предыдущем туре "матрасники" уверенно разобрались на выезде с Вильярреалом (0:2), который стал следующим соперником Динамо в 1/8 финала Лиги Европы. А вот подопечные Зинедина Зидана разошлись мировой с Реал Сосьедадом (1:1). "Сливочные" лишь на последних минутах матча сумели спасти хотя бы одно очко.

Победа позволит "Королевскому клубу" приблизиться к лидеру чемпионата, отставание сократится лишь до 2 пунктов.

Атлетико в Примере не обыгрывал Реал в 7 последних матчах (3 поражения и 4 ничьи). Подопечным Зидана очень важно продолжить эту серию, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. Добавим, что нападающий Карим Бензема вернулся из лазарета команды и сможет помочь партнерам продолжить эту серию.

Центральный матч 26 тура Ла Лиги Атлетико – Реал состоится 7 марта в 17:15.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Букмекеры колеблются, кто сможет стать победителем в этой встрече двух клубов из Мадрида. Однако небольшое преимущество отдают хозяевам. На победу команды Диего Симеоне стоит коэффициент 2,56. Можно сделать ставку и на победу "Королевского клуба". Их успех оценен в 2,97. Нельзя исключать, что футболисты будут настроены только на победу, потому могут не определить сильнейшего в этом поединке. Ничья – 3,30.

Скорее всего Атлетико будет праздновать минимальную победу 1:0 – 6,60. На такой же результат, но уже в пользу Реала стоит коэффициент 7,30.

Не только победу отдают хозяевам встречи, но и то, что они первыми размочат нули на табло в первом тайме – 2,86. А на то, что Реал первым огорчит голкипера соперника в матче – 3,05.

Кто же может стать автором гола? Луис Суарес и Карим Бензема смогут записать свои фамилии на табло местного стадиона – 2,20 и 2,40 соответственно.

Не следует списывать со счетов авторов результативных ударов Жуана Феликса и Муссу Дембеле. У обоих коэффициент по 2,50.