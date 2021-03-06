Хто стане найсильнішим клубом Мадрида – Атлетіко чи Реал: прогноз на матч
У неділю, 7 березня, Атлетіко зіграє проти Реала у рамках 26 туру Ла Ліги. Букмекери спрогнозували, хто може святкувати успіх у цьому спекотному матчі.
Джерело:24 канал
Що прогнозують букмекери Favbet
Букмекери вагаються, хто зможе стати переможцем у цій зустрічі двох клубів з Мадрида. Однак невелику перевагу віддають господарям. На перемогу команди Дієго Сіміоне стоїть коефіцієнт 2,56. Можна зробити ставку і на звитягу "Королівського клубу". Їх успіх оцінений у 2,97. Не можна виключати, що футболісти будуть налаштовані лише на перемогу, тому можуть не визначити сильнішого у цьому двобої. Нічия – 3,30.
Швидше за все Атлетіко святкуватиме мінімальну перемогу 1:0 – 6,60. На такий же результат, але вже на користь Реала стоїть коефіцієнт 7,30.
Не лише звитягу віддають господарям зустрічі, а й те, що вони першими розмочать нулі на табло у першому таймі – 2,86. А на те, що Реал першим засмутить голкіпера суперника у матчі – 3,05.
Хто ж може стати автором голу? Луїс Суарес та Карім Бензема зможуть записати свої прізвища на табло місцевого стадіону – 2,20 та 2,40 відповідно.
Не слід списувати з авторів результативних ударів і Жуана Фелікса та Мусса Дембеле. В обох коефіцієнт по 2,50.
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