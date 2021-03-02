Уже после углового опасно было у ворот Куртуа. Игроки Сосьедад воспользовались неуверенной игрой обороны "сливочных". Однако мяч пролетел над перекладиной.

Во втором тайме неожиданно забили гости. Порту хорошо сыграл на втором этаже и замкнул головой подачу с фланга – мяч полетел прямо в девятку владений хозяев, 0:1 .

После пропущенного гола команда Зинедина Зидана еще больше продолжала давить на оборону соперника. Однако активность принесла результат лишь в конце встречи.

На 89-й минуте Лукас прострелил с фланга во вратарскую площадь соперника, где самым расторопным был Винисиус Жуниор и в падении прошил сетку ворот – 1:1.