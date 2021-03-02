Реал – Реал Сосьедад 1:1 Голы: Винисиус Жуниор, 89 – Порту, 55 Читайте также Милан победил Рому и не отпустил Интер в гонке за "золото" Серии А: видео Уже в начале встречи гости могли пропустить. После подачи с углового игрок Сосьедад срезал мяч в собственные ворота – каркас ворот взял на себя этот выстрел. На добивании был Иско, но мяч после его удара пролетел в нескольких сантиметрах от стойки. Модрич решился на дальний удар – голкипер в эффектном прыжке парировал выстрел. Уже после углового опасно было у ворот Куртуа. Игроки Сосьедад воспользовались неуверенной игрой обороны "сливочных". Однако мяч пролетел над перекладиной. Ничья в Мадриде Во втором тайме неожиданно забили гости. Порту хорошо сыграл на втором этаже и замкнул головой подачу с фланга – мяч полетел прямо в девятку владений хозяев, 0:1. После пропущенного гола команда Зинедина Зидана еще больше продолжала давить на оборону соперника. Однако активность принесла результат лишь в конце встречи. На 89-й минуте Лукас прострелил с фланга во вратарскую площадь соперника, где самым расторопным был Винисиус Жуниор и в падении прошил сетку ворот – 1:1. Реала удалось вырвать ничью в Сосьедад. После мирового "Королевский клуб" идет 3-м из 53 очками. Такое же количество у второй Барселоны. Реал Сосьедад с 42 пунктами располагается совсем недалеко – 5-я ступенька. Реал - Реал Сосьедад видеообзор