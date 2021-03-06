В воскресенье, 7 марта, Атлетико будет принимать Реал в центральном матче 26 тура чемпионата Испании по футболу. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч чемпионата Испании между Атлетико и Реалом начнется в 17:15.

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Где смотреть матч Атлетико – Реал

Трансляция матча Атлетико – Реал в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем

Атлетико подходит к этому жаркому противостоянию лидером Ла Лиги. Реал и Барселона идут сразу за спиной. У обоих отставание в таблице составляет 5 очков.

В предыдущем туре "матрасники" уверенно разобрались на выезде с Вильярреалом (0:2), который стал следующим соперником Динамо в 1/8 финала Лиги Европы. А вот подопечные Зинедина Зидана разошлись мировой с Реал Сосьедад (1:1). "Сливки" лишь на последних минутах матча сумели спасти хотя бы одно очко.