Атлетико – Реал: где смотреть матч Ла Лиги
В воскресенье, 7 марта, Атлетико будет принимать Реал в центральном матче 26 тура чемпионата Испании по футболу. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Источник:24 канал
Матч чемпионата Испании между Атлетико и Реалом начнется в 17:15.
К слову Кто станет сильнейшим клубом Мадрида – Атлетико или Реал: прогноз на матч
Где смотреть матч Атлетико – Реал
Трансляция матча Атлетико – Реал в Украине будет доступна на платформе Megogo.
Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".
Перед матчем
Атлетико подходит к этому жаркому противостоянию лидером Ла Лиги. Реал и Барселона идут сразу за спиной. У обоих отставание в таблице составляет 5 очков.
В предыдущем туре "матрасники" уверенно разобрались на выезде с Вильярреалом (0:2), который стал следующим соперником Динамо в 1/8 финала Лиги Европы. А вот подопечные Зинедина Зидана разошлись мировой с Реал Сосьедад (1:1). "Сливки" лишь на последних минутах матча сумели спасти хотя бы одно очко.
Поделиться новостью