У неділю, 7 березня, Атлетіко прийматиме Реал у центральному матчі 26 туру чемпіонату Іспанії з футболу. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч чемпіонату Іспанії між Атлетіко і Реалом розпочнеться о 17:15.

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Де дивитися матч Атлетіко – Реал

Трансляція матчу Атлетіко – Реал в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем

Атлетіко підходить до цього спекотного протистояння лідером Ла Ліги. Реал та Барселона йдуть відразу за спиною. В обох відставання у таблиці складає 5 очок.

У попередньому турі "матрацники" впевнено розібрались на виїзді з Вільярреалом (0:2), який став наступним суперником Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи. А от підопічні Зінедіна Зідана розійшлись мировою з Реал Сосьєдадом (1:1). "Вершкові" лише на останніх хвилинах матчу зуміли врятувати бодай одне очко.