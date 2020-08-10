Перед матчем чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Лейпциг" – "Атлетіко" в мадридському клубі виявили два випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

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У суботу ввечері, 8 серпня, всі гравці основної команди і члени делегації, яка відправляється в Лісабон для участі в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, як того вимагає протокол УЄФА пройшли тестування на коронавірус. Сьогодні стало відомо, що серед результатів є два позитивних.

"Гравці відразу ж були ізольовані в їхніх домах, ми ж повідомили про це в усі органи. Також був активований відповідний протокол дій, який вимагає проведення нових ПЛР-тестів для всієї команди і делегації, яка відправиться в Лісабон, а також найближчих контактів заражених гравців", – йдеться в повідомленні клубу.

Наступний тест гравці "Атлетіко" пройдуть у другій половині дня в понеділок, 10 серпня.

Матч проти "Лейпцига" пройде 13 серпня в Лісабоні. "Атлетіко" координуватиме з УЄФА свої подальші дії.