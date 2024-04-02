Атлетико готов выложить около 30 миллионов ради трансфера лидера сборной Украины
Источник:Цыганик LIVE
Мадридцы могут выйти на трансферный рынок летом, если понесут потери среди нападающих. Атлетико планирует сделать предложение Жироне по Артему Довбику.
Прошлым летом Артем Довбик покинул Украину, переехав в чемпионат Испании. Экс-форвард Днепра-1 перешел в каталонскую Жирону, где воссоединился с партнером по сборной Виктором Цыганковым.
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Довбик заинтересовал испанского гранда
Форвард быстро раскрылся в новой команде и, как следствие, начал привлекать к себе внимание со стороны топ-клубов. Сообщалось об интересе от Челси и Барселоны.
Теперь же на Артема появился новый претендент – Атлетико Мадрид. "Матрасники" пока укомплектованы в нападении, но в случае продажи кого-то из игроков этого звена они могут сделать предложение по Довбику.
Мадридцы готовы предложить около 30 миллионов евро за украинца. Напомним, что Довбик является лидером атак Жироны, забив 17 голов и отдав 7 ассистов в этом сезоне.
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Это позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров Ла Лиги, а его команде сенсационно удерживаться на третьей строчке. Атлетико же идет позади Жироны на четвертом месте с отставанием в семь баллов.