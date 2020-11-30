Чи зупинить "Атлетіко" переможну ходу "Баварії" в ЛЧ: прогноз букмекерів
У вівторок, 1 грудня, "Баварія" зіграє виїзний матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Атлетіко". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.
Атлетіко – Баварія: перед матчем
Після чотирьох турів групового раунду "Баварія" очолює групу A, вони показали 100-відсотковий показник – 4 перемоги та 12 очок, пише 24 канал.
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Відразу за ними розташувався мадридський "Атлетіко", який досить неоднозначно виступає у груповому раунді – 5 очок.
В історії протистоянь цих клубів нараховується сім зустрічей, з яких чотири завершилися на користь баварців. "Атлетіко" вигравав лише одного разу, дві гри закінчилися внічию. У першому колі "Баварія" розгромила Атлетіко з рахунком 4:0.
Прогноз від букмекерів Marathonbet
Букмекери віддають невелику перевагу господарям матчу. На їх звитягу стоїть коефіцієнт 2,03. В успіх "Баварія" теж вірять, але трішки менше – 3,72. Експерти вважають, що нічия у зустрічі малоймовірна 4,10.
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