У вівторок, 1 грудня, "Баварія" зіграє виїзний матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Атлетіко". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Атлетіко – Баварія: перед матчем

Після чотирьох турів групового раунду "Баварія" очолює групу A, вони показали 100-відсотковий показник – 4 перемоги та 12 очок, пише 24 канал.

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Відразу за ними розташувався мадридський "Атлетіко", який досить неоднозначно виступає у груповому раунді – 5 очок.

В історії протистоянь цих клубів нараховується сім зустрічей, з яких чотири завершилися на користь баварців. "Атлетіко" вигравав лише одного разу, дві гри закінчилися внічию. У першому колі "Баварія" розгромила Атлетіко з рахунком 4:0.

Матч 5-го туру групи Ліги чемпіонів "Атлетіко" – "Баварія" відбудеться 1 грудня о 22:00

Прогноз від букмекерів Marathonbet

Букмекери віддають невелику перевагу господарям матчу. На їх звитягу стоїть коефіцієнт 2,03. В успіх "Баварія" теж вірять, але трішки менше – 3,72. Експерти вважають, що нічия у зустрічі малоймовірна 4,10.