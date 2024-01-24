Мальорка – Жирона 3:2

Голы: Ларин, 21, Пратс, 28, 35 (пен.) – Стуани, 68 (пен.), Савио, 90+6

В среду, 24 января, на стадионе "Мальорка Сон Муа" состоялся четвертьфинальный поединок Кубка Короля между Мальоркой и Жироной. В стартовом составе гостей вышел только Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

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Сюрприз от середняка Ла Лиги

Главный тренер "бело-красных" Мичел решил приберечь Артема Довбика, оставив его на скамье запасных. Однако первый тайм прошел точно не по сценарию "жиронцев".

На 21-й минуте матча канадский форвард "островитян" Кайл Ларин отправил первый мяч в сетку ворот гостей. После этого игроки Мальорки не сбавили обороты, расстроив голкипера Жироны еще дважды.

Сначала Абдон Пратс пробил с линии штрафной и сделал счет на табло 2:0. Через несколько минут центрбек Жироны Якобишвили сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр после просмотра ВАР указал на одиннадцатиметровую отметку. Приговор судьи безупречно выполнил Пратс, записавший на свой счет дубль.

После перерыва на поле появился один из главных бомбардиров Ла Лиги Артем Довбик. Однако "жиронцам" было уже сложно переломить ход поединка. "Островитяне" уверенно контролировали матч, а вот у Жироны игра никак не клеилась.

На 67-й минуте матча гости заработали пенальти и красную карточку для игрока Мальорки. Гол Стуани с отметки вернул интригу в матче.

В компенсированное время Савио после паса Довбика сократил разрыв в счете до минимума. Однако в итоге судья зафиксировал сенсационную победу Мальорки со счетом 3:2.

Видеообзор матча Мальорка – Жирона