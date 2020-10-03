В итальянской футбольной команде "Аталанта" произошел случай заражения коронавирусом. За клуб из города Бергамо выступает полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский.

"Аталанта" сообщила об обнаружении в команде случая заражения коронавирусов. Кто заразился коронавирусом – не сообщается.

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В сообщении "Аталанты" говорится, что один из футболистов тест на COVID-19 оказался положительным . У игрока нет никаких симптомов заболевания.

"Аталанта" провела все необходимые процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировала власти.

Отметим, что в "Аталанте" выступает украинец Руслан Малиновский. 5-го сборная Украины начнет сбор и будет готовиться к матчам с Францией, Германией и Испанией.

Как "Аталанта" стартовала в сезоне-2020/2021

Клуб из Бергамо стартовал в Серии А с двух побед. "Бергамаски" в двух поединках забили по четыре гола.

Сначала "Аталанта" победила "Торино" (4:2), а затем разгромила римский "Лацио" (4:1). Один результативный пас отдал Малиновский.

В воскресенье, 4-го октября, "Аталанта" примет "Кальяри".