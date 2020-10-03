В "Аталанте" Малиновского футболист заразился коронавирусом
В итальянской футбольной команде "Аталанта" произошел случай заражения коронавирусом. За клуб из города Бергамо выступает полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский.
"Аталанта" сообщила об обнаружении в команде случая заражения коронавирусов. Кто заразился коронавирусом – не сообщается.
Это важно: В Италии призывают остановить Серию A: причина
В сообщении "Аталанты" говорится, что один из футболистов тест на COVID-19 оказался положительным . У игрока нет никаких симптомов заболевания.
"Аталанта" провела все необходимые процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировала власти.
Как "Аталанта" стартовала в сезоне-2020/2021
Клуб из Бергамо стартовал в Серии А с двух побед. "Бергамаски" в двух поединках забили по четыре гола.
Сначала "Аталанта" победила "Торино" (4:2), а затем разгромила римский "Лацио" (4:1). Один результативный пас отдал Малиновский.
В воскресенье, 4-го октября, "Аталанта" примет "Кальяри".