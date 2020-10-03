В "Аталанті" Маліновського футболіст заразився коронавірусом
В італійській футбольній команді "Аталанта" стався випадок зараження коронавірусом. За клуб з міста Бергамо виступає півзахисник збірної України з футболу Руслан Маліновський.
"Аталанта" повідомила про виявлення в команді випадку зараження коронавірусів. Хто заразився коронавірусом – не повідомляється.
Це важливо: В Італії закликають зупинити Серію A: причина
У повідомленні "Аталанти" йдеться, що один з футболістів здав позитивний тест на COVID-19. У гравця немає ніяких симптомів захворювання.
"Аталанта" провела всі необхідні процедури, передбачені чинним протоколом, і проінформувала владу.
Як "Аталанта" стартувала у сезоні-2020/2021
Клуб з Бергамо стартував в Серії А з двох перемог. "Бергамаски" у двох поєдинках забили по чотири голи.
Спершу "Аталанта" перемогла "Торіно" (4:2), а згодом розгромила римський "Лаціо" (4:1). Один результативний пас віддав Маліновський.
У неділю, 4-го жовтня, "Аталанта" прийме "Кальярі".