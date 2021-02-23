В среду, 24 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской Аталантой и испанским Реалом. В обеих командах выступают украинские футболисты. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче, да и в целом на проход в следующий раунд.

В сезоне 2020/2021 украинские клубы не сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов – Динамо и Шахтер заняли третьи места в своих группах и вылетели в Лигу Европы. Но есть еще три команды, где выступают украинцы, и которые сумели пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал (Андрей Лунин), Аталанта (Руслан Малиновский) и Манчестер Сити (Александр Зинченко). И жребий свел так, что первые две команды сыграют между собой уже на первой стадии плей-офф.

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За Аталанту также с начала 2021 года выступает полузащитник Виктор Коваленко, перешедший из Шахтера. Однако он не попал в заявку команды на матчи Лиги чемпионов, поэтому не сможет сыграть против Реала.

Первый матч выпало сыграть в Италии. Аталанта примет Реал в среду, 24 февраля. Начало матча в 22: 00.

Перед матчем Реал имел немалые проблемы с составом. На игру отправилось лишь 19 футболистов. Не сыграют Серхио Рамос, Марселу, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Альваро Одриосола, Федерико Вальверде, Эден Азар, Дорриго, и Карим Бензема. У всех травмы. Поэтому у главного тренера Зинедина Зидана та еще задача, кого поставить в стартовом составе.

Зато почти нет проблем с составом у Джан Пьеро Гасперини – в лазарете только Ганс Гатебур.

Именно при таких раскладах Аталанта является фаворитом первого матча. Но не по выходу в четвертьфинал. В Favbet шанс бергамасков победить дома оценили коэффициентом 2,30. На победу Реала принимают с коэффициентом 3,10.

Зато на проход в следующий раунд – 2,46 на Аталанту и 1,61 на Реал.

Здесь стоит отметить, что Реал выиграл четыре из пяти последних матчей (в трех играх не пропустил). Аталанта тоже имеет серию из трех побед подряд. При этом в последнем матче выдала голевую перестрелку с Наполи, победив 4:2.

Поэтому эксперты ожидают, что и в этом матче будет забито немало голов. ТБ 2,5 – лишь 1,64. Зато ТМ 2,5 – 2,27. На то, что обе команды забьют, – 1,57.

Есть шанс, что в этом матче отличится украинец Руслан Малиновский. Ставки на его гол принимаются с коэффициентом 3,00.