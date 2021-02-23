У середу, 24 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між італійською Аталантою та іспанським Реалом. В обох командах виступають українські футболісти. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу в цьому матчі, та й загалом на прохід в наступний раунд

У сезоні 2020/2021 українські клуби не зуміли вийти в плей-офф Ліги чемпіонів – Динамо та Шахтар посіли треті місця у своїх групах та вилетіли до Ліги Європи. Але є ще три команди, де виступають українці, і які таки зуміли пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це Реал (Андрій Лунін), Аталанта (Руслан Маліновський) та Манчестер Сіті (Олександр Зінченко). І жереб звів так, що перші дві команди зіграють між собою вже на першій стадії плей-офф.

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За Аталанту також з початку 2021 року виступає півзахисник Віктор Коваленко, який перейшов з Шахтаря. Однак він не потрапив до заявки команди на матчі Ліги чемпіонів, тому не зможе зіграти проти Реала.

Перший матч випало зіграти в Італії. Аталанта прийме Реал в середу, 24 лютого. Початок матчу о 22:00.

Перед матчем Реал маю чималу проблему зі складом. На гру відправилося лише 19 футболістів. Не зіграють Серхіо Рамос, Марселу, Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Альваро Одріосола, Федеріко Вальверде, Еден Азар, Дорріго, та Карім Бензема. В усіх – травми. Відтак у головного тренера Зінедіна Зідана є головний біль про те, кого поставити у стартовому складі.

Зате майже немає проблем зі складом у Джан П'єро Гасперіні – у лазареті лише Ганс Гатебур.

Саме за таких розкладів Аталанта є фаворитом першого матчу. Але не щодо виходу у чвертьфінал. У Favbet шанс бергамасків перемогти вдома оцінили коефіцієнтом 2,30. На перемогу Реалу приймають з коефіцієнтом 3,10.

Зате на прохід у наступний раунд – 2,46 на Аталанту та 1,61 на Реал.

Тут варто відзначити, що Реал виграв чотири з п'яти останніх матчів (у трьох іграх не пропустивши). Аталанта теж має серію з трьох перемог поспіль. При цьому в останньому матчі видала гольову перестрілку з Наполі, перемігши 4:2.

Відтак експерти очікують, що і в цьому матчі буде забито чимало голів. ТБ 2,5 – лише 1,64. Натомість ТМ 2,5 – 2,27. На те, що обидві команди заб'ють – 1,57.

Є шанс, що в цьому матчі відзначиться українець Руслан Маліновський. Ставки на його гол приймаються з коефіцієнтом 3,00.