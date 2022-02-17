Барселона – Наполи 1:1

Голы: Торрес, 59 – Зелински, 29

Барселона в последний раз играла во втором по важности еврокубке еще 18 лет назад. Некоторые игроки, которые 17 февраля вышли на поле за Барселону, тогда еще даже не родились.

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Но вырвать победу в домашнем матче против Наполи команде не удалось. Хотя Барселона хорошо начала домашнюю игру.

Но и Наполи имел чем ответить. Особенно опасным был Осимхен, который постоянно караулил на грани офсайда, ожидая ошибки соперников. Однажды он таки дождался, но пришлось пробивать с острого угла, и тер Штеген ногами мяч отбил.

Лучший момент в первом тайме забить за Барселону упустил Торрес. Ему надо было пробить в свободный угол ворот. Но он отправил мяч выше ворот.

В то же время Наполи за несколько минут свою возможность реализовал. Зелински подключился к атаке. И первым же сыграл на добивании после своего же удара.

На второй тайм Барселона вышла с намерением зажать соперника на их половине поля. За 45 минут Наполи лишь однажды пробивал по воротам соперника. Барселона же пробивала 12 раз. Но забить удалось лишь один раз. Но с пенальти. После прострела Траоре мяч попал в руку Жезусу. И арбитр после помощи VAR назначил пенальти. Удар с отметки реализовал Торрес.

А дальше Барселона просто тратила моменты. Один за другим. За последние десять минут матча "блаугранас" создали больше моментов, чем за всю игру. Эффектно пробивал Люк де Йонг в падении через себя. Мерет лишь в последний момент руками задел мяч после прострела вдоль ворот, чем не дал отличиться соперникам. А Торрес каждый раз бил мимо ворот.

Матч так и закончился вничью 1:1. Поэтому теперь участник 1/8 финала Лиги Европы определится в Неаполе 24 февраля.

Видеообзор матча Барселона – Наполи