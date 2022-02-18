Аталанта – Олімпіакос 2:1

Голи: Дьїмсіті, 61, 63 – Соареш, 16

Руслан Маліновський в цьому матчі вийшов з перших хвилин. І мав нагоду відзначитися. Але першими рахунок відкрили гості. Один з небагатьох ударів по воротах Муссо закінчився голом. Соареш вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика. Він закрутив м'яч у дальній нижній кут воріт, куди голкіпер не дістався.

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Натомість більшість ударів Аталанти були заблоковані захисниками Олімпіакоса. Інколи майже всі гравці грецької команди перебували за лінією м'яча під час атаки суперника. Відтак шансів забити дальнім ударом у Маліновського не було.

Хоча саме українець заробив небезпечний штрафний поблизу воріт Вацліка. Але Муріель влучив у стінку з гравців під час його виконання.

Тож коли у другому таймі Аталанта знову отримала право на небезпечний штрафний, Маліновський пробивав сам. Він відправив м'яч над стінкою з гравців, і той летів під перекладину воріт, але голкіпер у стрибку зумів дістати м'яч кінчиками пальців.

Та ще до цього у першому таймі Аталанта таки забила, коли Пессіна відправив м'яч поміж ніг голкіперу. Правда боковий арбітр одразу зафіксував офсайд, і після перегляду повтору суддя не зарахував взяття воріт.

Вирвати перемогу Аталанті допомогли ті ж кутові. А дублем відзначився захисник Дьїмсіті. Перший раз він відзначився ударом головою після навісу. А за дві хвилини вдруге відправив м'яч у ворота суперника, першим опинившись на добиванні.

Після того, як Аталанта вийшла вперед, Маліновський був замінений. А його партнери більше не зуміли забити голів.

Аталанта святкує перемогу у першому матчі. правда на команду очікує важкий виїзд до Греції. Гра відбудеться 24 лютого.

Відеоогляд матчу Аталанта – Олімпіакос