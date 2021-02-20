Аталанта 21 февраля сыграет с Наполи в рамках 23 тура Серии А. Прогноз букмекеров на этот жаркий поединок.

Аталанта – Наполи: ситуация клубов перед поединком

Поклонников итальянского футбола ждет классическое противостояние двух равных команд. Аталанта и Наполи идут нога в ногу в чемпионате. Клуб Руслана Малиновского и Виктора Коваленко с 40 очками находятся на 6-й позиции. Такое же количество пунктов и у "неаполитанцев" – 5 строчка.

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Команды совсем недавно встречались на одном поле в Кубке Италии, тогда победу праздновала Аталанта (3:1). В последнем туре подопечные Дженнаро Гаттузо несколько сенсационно праздновали успех над Ювентусом (1:0). Но уже 18 февраля футболистов Наполи ждал провал в Лиге Европы. Итальянцы уступили на выезде испанской Гранаде 2:0.

Команда Джана Пьера Гасперини минимально одолела на выезде Кальяри (0:1). История противостояний насчитывает 41 матч, в 15 из них победу праздновали футболисты Аталанты. На одну победу больше у Наполи – 16. Еще 10 поединков завершилось ничьей.

Матч Серии А Аталанта – Наполи состоится 21 февраля в 19:00.

Прогноз от Favbet

Именно хозяевам букмекеры отдают предпочтение. На победу Аталанты стоит коэффициент 1,87. Значительно большие цифры на Наполи – 4,15. На ничью в этом противостоянии можно сделать ставку с коэффициентом 3,90.

Скорее всего болельщики увидят голы от обеих команд – 1,63. С каким же счетом может завершиться встреча? Лучший коэффициент 8,50 стоит на результат 2:1 в пользу команды Гасперини. А 14,50 стоит на минимальную победу гостей.

Первыми нули на табло размочат хозяева – 1,60. На то, что первый результативный удар в исполнении игроков Наполи можно сделать ставку с коэффициентом 2,53. Идентичного мнения эксперты придерживаются и относительно последнего гола во встрече.

Не исключено, что в матче двух равных команд фанаты смогут увидеть результативную ничью – 3,95.

Кто может записать свою фамилию на табло? Дуван Сапата – главный претендент на гол во встрече. На его результативный удар стоит коэффициент 2,20. За Наполи вероятно забьет Виктор Осимген – 2,40.

Не следует забывать и о Йосипа Иличича и Руслана Малиновского – 2,50 и 3,00 соответственно.