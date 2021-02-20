Аталанта 21 лютого зіграє з Наполі у рамках 23 туру Серії А. Прогноз букмекерів на цей палкий двобій.

Аталанта – Наполі: ситуація клубів перед поєдинком

На прихильників італійського футболу чекає класичне протистояння двох рівних команд. Аталанта та Наполі йдуть нога в ногу у чемпіонаті. Клуб Руслана Маліновського та Віктора Коваленка із 40 очками перебувають на 6-й позиції. Така ж сама кількість пунктів і в "неаполітанців" – 5 сходинка.

Читайте також Аталанта привітала Коваленка з днем народження українською мовою: фото

Команди зовсім нещодавно зустрічались на одному полі у Кубку Італії, тоді перемогу святкувала Аталанта (3:1). В останньому турі підопічні Дженнаро Гаттузо дещо сенсаційно святкували успіх над Ювентусом (1:0). Але вже 18 лютого на футболістів Наполі чекав провал у Лізі Європи. Італійці поступились на виїзді іспанській Гранаді 2:0.

Команда Джана П'єра Гасперіні мінімально здолала на виїзді Кальярі (0:1). Історія протистоянь налічує 41 матч, у 15 із них перемогу святкували футболісти Аталанти. На одну звитягу більше у Наполі – 16. Ще 10 поєдинків завершилось нічиєю.

Матч Серії А Аталанта – Наполі відбудеться 21 лютого о 19:00.

Прогноз від Favbet

Саме господарям букмекери віддають перевагу. На звитягу Аталанти стоїть коефіцієнт 1,87. Значно більші цифри є на Наполі – 4,15. На нічию у цьому протистоянні можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,90.

Швидше за все вболівальники побачать голи від обидвох команд – 1,63. З яким ж рахунком може завершитись зустріч? Найкращий коефіцієнт 8,50 стоїть на результат 2:1 на користь команди Гасперіні. А 14,50 стоїть на мінімальну перемогу гостей.

Першими нулі на табло розмочать господарі – 1,60. На те, що перший результативний удар у виконанні гравців Наполі можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,53. Ідентичної думки експерти дотримуються і щодо останнього голу у зустрічі.

Не виключено, що у матчі двох рівних команд фанати зможуть побачити результативну нічию – 3,95.

Хто може записати своє прізвище на табло? Дуван Сапата – головний претендент на гол у зустрічі. На його результативний удар стоїть коефіцієнт 2,20. За Наполі ймовірно заб'є Віктор Осімген – 2,40.

Не слід забувати і про Йосипа Ілічіча та Руслана Маліновського – 2,50 та 3,00 відповідно.