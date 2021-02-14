В воскресенье, 14 февраля, украинскому новичку Аталанты Виктору Коваленко исполнилось 25 лет.

На официальной странице клуба в твиттере появилось приветствие футболиста на итальянском, английском и украинском языках.

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"С днем рождения, Виктор!" – поздравил клуб из Бергамо.

Что известно о карьере Коваленко

Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА-2015.

В составе сборной Украины U20 Виктор участвовал в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. Вместе с "горняками" он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.



Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24