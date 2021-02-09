Аталанта на своем поле 10 февраля будет принимать Наполи в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Аталанта – Наполи: перед поединком

Первое кубковое противостояние между командами завершилось "сухой" ничьей 0:0. В течение последних трех встреч Аталанта не знает вкуса побед. В последней встрече команда Руслана Малиновского и Виктора Коваленко сыграла в голевую феерию с Торино 3:3. "Неаполитанцы" же неожиданно уступили на выезде Дженоа (2:1).

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История противостояний Аталанты и Наполи довольно длинная. Клубы 40 раз встречались на одном поле. Здесь совсем небольшим преимуществом обладают подопечные Дженнаро Гаттузо – 16 побед. А вот у команды Джана Пьера Гасперини на две победы меньше – 14. Еще 10 матчей завершились вничью.

Что касается голов, то здесь тоже преимущество на стороне Наполи – 55 мячей. На семь результативных выстрелов меньше в Аталанты – 48.

Аталанта или Наполи в финале турнира сразится с победителем пары Ювентус – Интер. В первой встрече "старая синьора" победила "нерадзурри" со счетом 1:2 благодаря дублю Криштиану Роналду. За команду Антонио Конте забил Лаутаро.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии Аталанта – Наполи состоится 9 февраля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45

Прогноз Favbet

Букмекеры отдают предпочтение Аталанте. На то, что хозяева встречи победят, можно сделать ставку с коэффициентом 1,85. В успех Наполи верят значительно меньше – 4,15. Ничья в этой встрече тоже не является исключением – 4,00. Если команды все же не смогут решить, кто станет победителем матча, то ничья будет результативной – 4,00.

Вероятно, матч завершится со счетом 2:1 в пользу команды Малиновского и Коваленко – 8,40. На идентичный результат, но уже в пользу подопечных Гаттузо – 13,00.

Кто первым размочит нули на табло? Болельщики Аталанты смогут первыми радоваться во встрече – 1,60. А вот на то, что первыми в поединке забьют гости – 2,52. Также эксперты считают, что обе команды смогут отличиться в основное время матча – 1,59.

Кто запишет свою фамилию на табло? Скорее всего Дуван Сапата сможет отличиться голом – 2,00. Следует обратить внимание и на результативный выстрел от Виктора Осимгена – 2,20.

Не нужно забывать про забивного словенского полузащитника Аталанты Йосипа Иличича – 2,50. В ворота хозяев может забить фланговый полузащитник Наполи Ирвинг Лосано – 2,70.

Будут ли команды играть в меньшинстве? Специалисты считают, что арбитр встречи не потянется в карман за красной карточкой – 1,22.