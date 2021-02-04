Аталанта 3 февраля гостила на стадионе Наполи в рамках полуфинального матча Кубка Италии. Команды не смогли определить победителя противостояния.

Источник: 24 канал

Наполи – Аталанта 0:0

Руслан Малиновский с первых минут матча остался на скамейке запасных Аталанты. Уже в начале встречи хозяева дальним ударом проверили на бдительность голкипера соперника – Голлини сыграл отлично.

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Не менее остро угрожал владениям Наполи соперник. Муриель со штрафного закрутил мяч в дальнюю девятку ворот – голкипер кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины.

В первом тайме гости больше атаковали соперника. Футболисты Аталанты потеряли два выхода один на один с вратарем.

Сапата откликнулся на дальнюю передачу, но форвард гостей находился в довольно неудобной ситуации, чтобы нанести хороший удар.

Еще несколько атак подопечных Джана Пьера Гасперини не завершились ничем голевым. Футболисты Наполи не так часто создавали что-то опасное у ворот гостей.

Как ни старались команды, но размочить нули на табло так и не получилось В итоге – 0:0. Малиновский так и не вышел на поле. Судьба выхода в финал будет решаться во втором матче.

К слову. В другом полуфинальном поединке Кубка Италии Ювентус победил Интер на выезде 1:2.

Наполи – Аталанта видеообзор