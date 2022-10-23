Аталанта – Лацио 0:2

Голы: Дзакканьи, 10, Фелипе Андерсон, 52.

В итальянской Серии А в эти выходные проходят поединки 11 тура. Одним из центральных матчей была встреча в Бергамо между местной Аталантой и римским Лацио, пишет 24 канал.

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Команда Джанпьеро Гасперини в этом сезоне еще не проигрывала, но "орлы" оказались слишком крепким орешком для них. При том, что римляне потеряли своего главного бомбардира Чиро Иммобиле.

Лацио открыл счет уже на 10-й минуте. После точного паса от Педро один на один с вратарем Аталанты оказался Дзакканьи. Итальянец уверенно реализовал момент.

Видео гола Дзакканьи:

Игра проходила под контролем гостей, Аталанта даже не могла точно пробить в створ ворот. Не помог и выход Руслана Малиновского, который после перерыва заменил Марио Пашалича.

В начале второго тайма Лацио удвоил счет. Фелипе Андерсон отозвался на передачу Маришича и удвоил преимущество своей команды. Этот гол и поставил точку в матче.

Как забивал Фелипе Андерсон:

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Турнирное положение

Аталанта терпит первое поражение в сезоне и теряет возможность обогнать Наполи и Милан. Более того, "богиня" опустилась на четвертое место, поскольку Лацио теперь имеет столько же очков и идет третьим.

По итогам тура обе команды может опередить Рома, одолев вечером Наполи. В следующем туре Лацио сойдется с Салернитаной, а Аталанта отправится в гости в Эмполи.