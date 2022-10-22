В Италии продолжается 11 тур Серии А 2022–2023. В эти выходные фанатов ждет сразу два топ-матча, один из них – битва действующего лидера Наполи и Ромы Жозе Моуриньо, пишет 24 канал.

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Команда Лучано Спаллетти невероятно приступила к сезону. В десяти играх "партенопеи" одержали 8 побед и две ничьи. Это позволило им возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии.

Рома тоже ярко начала сезон, однако проигрыши Удинезе и Аталанте немного испортили ее положение. Правда, были и светлые пятна, как, например, победа над действующим чемпионом Интером.

В настоящее время "волки" занимают четвертое место и отстают от Наполи на четыре пункта. Однако помехой Роме могут стать травмы, поскольку Моуриньо не сможет рассчитывать на Дибалу, Вейналдума и Челика. У неаполитанцев вне состава только Ррахмани и Замбо Ангисса.

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Букмекеры дали свои котировки на поединок в Риме. Небольшим фаворитом считается Наполи, на них коэффициент составляет 2,47. В свою очередь на победу Ромы можно поставить за 2,92, а на ничью – 3,50.

Также определены наиболее вероятные авторы председателей. Главными фаворитами являются нападающие обеих команд – Виктор Осимхен и Тэмми Абрахам:

  • Виктор Осимхен (Наполи) – 2,50
  • Тэмми Абрахам (Рома) – 2,80
  • Джованни Симеоне (Наполи) – 3,00
  • Ирвинг Лосано (Наполи) – 3,20
  • Джакомо Распадори (Наполи) – 3,20
  • Андреа Белотти (Рома) – 3,50
  • Хвича Кварацхелия (Наполи) – 3,50
  • Николо Дзаньоло (Рома) – 3,50
  • Лоренцо Пеллегрини (Рома) – 4,00