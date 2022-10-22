В Италии продолжается 11 тур Серии А 2022–2023. В эти выходные фанатов ждет сразу два топ-матча, один из них – битва действующего лидера Наполи и Ромы Жозе Моуриньо, пишет 24 канал.
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Команда Лучано Спаллетти невероятно приступила к сезону. В десяти играх "партенопеи" одержали 8 побед и две ничьи. Это позволило им возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии.
Рома тоже ярко начала сезон, однако проигрыши Удинезе и Аталанте немного испортили ее положение. Правда, были и светлые пятна, как, например, победа над действующим чемпионом Интером.
В настоящее время "волки" занимают четвертое место и отстают от Наполи на четыре пункта. Однако помехой Роме могут стать травмы, поскольку Моуриньо не сможет рассчитывать на Дибалу, Вейналдума и Челика. У неаполитанцев вне состава только Ррахмани и Замбо Ангисса.
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Букмекеры дали свои котировки на поединок в Риме. Небольшим фаворитом считается Наполи, на них коэффициент составляет 2,47. В свою очередь на победу Ромы можно поставить за 2,92, а на ничью – 3,50.
Также определены наиболее вероятные авторы председателей. Главными фаворитами являются нападающие обеих команд – Виктор Осимхен и Тэмми Абрахам:
- Виктор Осимхен (Наполи) – 2,50
- Тэмми Абрахам (Рома) – 2,80
- Джованни Симеоне (Наполи) – 3,00
- Ирвинг Лосано (Наполи) – 3,20
- Джакомо Распадори (Наполи) – 3,20
- Андреа Белотти (Рома) – 3,50
- Хвича Кварацхелия (Наполи) – 3,50
- Николо Дзаньоло (Рома) – 3,50
- Лоренцо Пеллегрини (Рома) – 4,00