Аталанта – Лаціо 0:2

Голи: Дзакканьї, 10, Феліпе Андерсон, 52.

В італійській Серії А цими вихідними відбуваються поєдинки 11 туру. Одним з центральних матчів була зустріч у Бергамо між місцевою Аталантою та римським Лаціо, пише 24 канал.

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Команда Джанпьєро Гасперіні цього сезону ще не програвала, але "орли" виявились занадто міцним горішком для них. При тому, що римляни втратили свого головного бомбардира Чіро Іммобіле.

Лаціо відкрив рахунок вже на 10 хвилині. Після точного пасу від Педро один на один із воротарем Аталанти опинився Дзакканьї. Італієць впевнено реалізував момент.

Відео голу Дзакканьї:

Гра проходила під контролем гостей, Аталанта ж навіть не могла точно пробити у ствір воріт. Не допоміг і вихід Руслана Маліновського, який по перерві замінив Маріо Пашаліча.

На початку другого тайму Лаціо подвоїв рахунок. Феліпе Андерсон відгукнувся на передачу Марішича та подвоїв перевагу своєї команди. Цей гол і поставив крапку у матчі.

Як забивав Феліпе Андерсон:

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Турнірне становище

Аталанта зазнає першої поразки в сезоні та втрачає можливість обігнати Наполі та Мілан. Ба більше, "богиня" опустилась на четверте місце, оскільки Лаціо тепер має стільки ж очок і йде третім.

За підсумками туру обидві команди може випередити Рома, якщо здолає ввечері Наполі. У наступному турі Лаціо зійдеться із Салернітаною, а Аталанта відправиться в гості до Емполі.