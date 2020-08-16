Итальянская "Аталанта" хочет усилить свой состав игроком российского "Локомотива" Алексеем Миранчуком. Игрок из России выступает на той же позиции, где играет украинец Руслан Малиновский.

О возможном конкуренте для украинского полузащитника сообщает Sport Mediaset. Вроде бы стороны уже в понедельник, 17 августа, встретятся, чтобы обсудить подробности контракта.

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Конкурент из России

За Миранчука "Аталанте" придется заплатить около 15 миллионов евро. Также клубу придется добавить сюда и бонусную систему. У футболиста еще есть действующий контракт с российским клубом до июня 2021 года.

В сезоне 2019/20 футболист провел 32 матча на клубном уровне, забил 16 голов и сделал пять результативных передач. Ранее "Милан" проявлял заинтересованность к футболисту.

Добавим, что итальянский клуб неожиданно заявил, что может продать Малиновского, который стал настоящим лидером для команды в этом сезоне, но при одном условии. Руководство команды отпустит футболиста только в том случае, если в клуб поступит щедрое предложение по покупке украинца.

Они оценивают стоимость Малиновского в 25-30 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 44 матча, забил девять мячей и сделал семь результативных передач. Он несколько раз получал звание лучшего игрока матча.

Что известно об Алексее Миранчуке