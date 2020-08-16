"Аталанта" хочет купить россиянина Миранчука на позицию Малиновского
Итальянская "Аталанта" хочет усилить свой состав игроком российского "Локомотива" Алексеем Миранчуком. Игрок из России выступает на той же позиции, где играет украинец Руслан Малиновский.
О возможном конкуренте для украинского полузащитника сообщает Sport Mediaset. Вроде бы стороны уже в понедельник, 17 августа, встретятся, чтобы обсудить подробности контракта.
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Конкурент из России
За Миранчука "Аталанте" придется заплатить около 15 миллионов евро. Также клубу придется добавить сюда и бонусную систему. У футболиста еще есть действующий контракт с российским клубом до июня 2021 года.
В сезоне 2019/20 футболист провел 32 матча на клубном уровне, забил 16 голов и сделал пять результативных передач. Ранее "Милан" проявлял заинтересованность к футболисту.
Добавим, что итальянский клуб неожиданно заявил, что может продать Малиновского, который стал настоящим лидером для команды в этом сезоне, но при одном условии. Руководство команды отпустит футболиста только в том случае, если в клуб поступит щедрое предложение по покупке украинца.
Они оценивают стоимость Малиновского в 25-30 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 44 матча, забил девять мячей и сделал семь результативных передач. Он несколько раз получал звание лучшего игрока матча.
Что известно об Алексее Миранчуке
- Миранчук – воспитанник "Локомотива". В апреле 2013 года забил свой первый мяч за молодежную команду.
- В апреле этого же года дебютировал в российской Премьер-лиге. Свой первый гол в чемпионате забил 5 мая в гостевой встрече с "Амкаром".
- В апреле 2015 года Алексей Миранчук был признан лучшим игроком "Локомотива", став победителем ежемесячного голосования болельщиков. В мае того же года футболист вновь был назван болельщиками лучшим игроком месяца.