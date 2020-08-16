Італійська "Аталанта" хоче підсилити свій склад гравцем російського "Локомотива" Олексієм Міранчуком. Гравець з Росії виступає на тій же позиції, де грає українець Руслан Маліновський.

Про можливого конкурента для українського півзахисника повідомляє Sport Mediaset. Начебто сторони вже у понеділок, 17 серпня, зустрінуться, щоб обговорити подробиці контракту.

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Конкурент з Росії

За Міранчука "Аталанті" доведеться заплатити близько 15 мільйонів євро. Також клубу прийдеться додати сюди і бонусну систему. У футболіста ще є чинний контракт з російським клубом до червня 2021 року.

У сезоні 2019/20 футболіст провів 32 матчі на клубному рівні, забив 16 голів і зробив п'ять результативних передач. Раніше "Мілан" проявляв зацікавленість до футболіста.

Додамо, що італійський клуб несподівано заявив, що може продати Маліновського, який став справжнім лідером для команди цього сезону, але за однієї умови. Керівництво команди відпустить футболіста лише у тому випадку, коли у клуб надійде щедра пропозиція щодо купівлі українця.

Вони оцінюють вартість Маліновського у 25-30 мільйонів євро. У минулому сезоні Маліновський провів 44 матчі, забив дев'ять м'ячів і зробив сім результативних передач. Він декілька разів отримав звання найкращого гравця матчу.

Що відомо про Олексія Міранчука