Итальянская "Аталанта" может продать украинского полузащитника Руслана Малиновского. Клуб хочет выручить немалую сумму за украинца.

Малиновский хорошо зарекомендовал себя в этом сезоне в составе "Аталанты". Но команда может попрощаться с футболистом только при условии, если в клуб поступит очень щедрое предложение на Руслана, сообщает TuttoMercatoWeb.

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Выгодный трансфер

Тренерский штаб настроен сохранить полузащитника в своем составе, но все может измениться, если будет хорошее предложение на Руслана.

Клуб настроен выручить из трансфера украинца не менее 25-30 миллионов евро. "Аталанта" уже начала рассматривать потенциальных новобранцев команды. Среди них игроки "Шахтера" Манор Соломон и Тайсон.

В прошлом сезоне Малиновский провел 44 матча, забил девять мячей и сделал семь результативных передач. Он несколько раз получил звание лучшего игрока матча.

Добавим, что в июле 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Итальянский клуб и игрок подписали контракт на три года.

Согласно контракту украинец зарабатывает в итальянском клубе минимум один миллион евро за сезон. Инициатором такого трансфера украинца был президент "Аталанты" Антонио Перкасси, который без предварительного согласования со спортивным директором клуба Сартори и главным тренером команды Гасперини пригласил Малиновского.