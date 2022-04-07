РБ Лейпциг – Аталанта 1:1

Голы: Муриэль, 17, Джаппакоста, 58 (авт).

Руслан Малиновский начал поединок со скамьи запасных. Уже на 17-й минуте матча Аталанте удалось открыть счет. Муриэль красивый ударом из пределов штрафной прошил сетку ворот немецкого клуба – 0:1, сообщает 24 канал.

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Уже через несколько минут хозяева могли сравнять цифры на табло. Выстрел из Силвы взяла на себя стойка.

Перед свистком на перерыв Палашич мог удвоить преимущество команды из Бергамо. Марио продемонстрировал дриблинг, но фортуна была в этот раз не на его стороне – стойка спасла владение "красных быков".

Первая часть матча окончилась минимальным преимуществом в счете гостей.

Спасательный автогол для немцев

В начале второй 45-минутки Муриэль имел шанс оформить дубль. Однако на этот раз на высоте был голкипер соперника.

На 58-й минуте судья указал на 11 метров после фола Демирала. Силва не смог переиграть вратаря Аталанты, издавшего феноменальный сейв.

В продолжении атаки Лейпцигу удалось прошить сетку ворот соперника из Италии. Дзаппакоста пытался прервать подачу с фланга, но мяч от его ноги срыкошетивал в сетку собственных ворот – 1:1.

В последней 10-минутке Собослай откликнулся на передачу в штрафной соперника, но второй раз каркас ворот спас Аталанту от гола.

Горячее было у ворот Аталанты в компенсированное арбитром до матча время. Но немцы не смогли засунуть мяч в сетку бергамовского клуба.

Аталанта и Лейпциг сыграли вничью в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы – 1:1. К сожалению, Руслан Малиновский так и не появился на футбольном поле.

Видеообзор матча Лейпциг – Аталанта

К слову. Ответный матч состоится 14 апреля в Бергамо.