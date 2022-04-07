РБ Лейпциг – Аталанта 1:1
Голи: Муріель, 17, Джаппакоста, 58 (авт).
Руслан Маліновський розпочав поєдинок із лави запасних. Вже на 17-й хвилині матчу Аталанті вдалось відкрити рахунок. Муріель красивий ударом з меж штрафного прошив сітку воріт німецького клубу – 0:1, повідомляє 24 канал.
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Відео голу Аталанти
Вже за декілька хвилин господарі могли зрівняти цифри на табло. Постріл від Сілви взяла на себе стійка.
Перед свистком на перерву Палашич міг подвоїти перевагу команди з Бергамо. Маріо продемонстрував дриблінг, але фортуна була цього разу не на його стороні – стійка врятувала володіння "червоних биків".
Перша частина матчу закінчилась мінімальною перевагою у рахунку гостей.
Рятівний автогол для німців
На початку другої 45-хвилинки Муріель мав шанс оформити дубль. Однак цього разу на висоті був голкіпер суперника.
На 58-й хвилині суддя вказав на 11 метрів після фолу Демірала. Сілва не зміг переграти воротаря Аталанти, який видав феноменальний сейв.
У продовженні атаки Лейпцигу таки вдалось прошити сітку воріт суперника з Італії. Дзаппакоста намагався перервати подачу з флангу, але м'яч від його ноги зрикошетив у сітку власних воріт – 1:1.
Відео автоголу
В останній 10-хвилинці Собослай відгукнувся на передачу у штрафному суперника, але вдруге каркас воріт врятував Аталанту від гола.
Гаряче було біля воріт Аталанти у компенсований арбітром до матчу час. Але німці не змогли запхати м'яч у сітку бергамівського клубу.
Аталанта та Лейпциг зіграли внічию у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи – 1:1. На жаль, Руслан Маліновський так і не з'явився на футбольному полі.