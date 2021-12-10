Аталанта и Барселона будут несеянными во время жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Источник:УЕФА
После окончания групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы определились команды, которые сыграют в стыковых матчах ЛЕ.
Новые правила плей-офф
В этом сезоне в Лиге Европы действуют новые правила плей-офф. Победители групп ЛЕ выходят сразу в 1/8 финала.
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Вместе с тем команды, которые заняли вторые места, выходят в стыковые матчи. Их соперниками будут клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. При этом последние будут несеянными во время жеребьевки.
Таким образом к несеянным попали Барселона и Аталанта, которые вылетели из Лиги чемпионов.
Сеянные
- Бетис
- Бардо
- Динамо (Загреб)
- Лацио
- Наполи
- Олимпиакос
- Реал Сосьедад
- Рейнджерс
Несеянные
- Аталанта
- Барселона
- Боруссия (Дортмунд)
- Зенит
- Порту
- РБ Лейпциг
- Севилья
- Шериф
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 13 декабря.
Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответный матч проведут дома. Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, вторые матчи – 24 февраля. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к победителям групп Лиги Европы.
Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.