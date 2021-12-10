Нові правила плей-офф
В цьому сезоні в Лізі Європи діють нові правила плей-офф. Переможці груп ЛЄ виходять одразу в 1/8 фіналу.
Варте уваги Визначилися усі учасники плей-офф Ліги чемпіонів
Натомість команди, які посіли другі місця, виходять у стикові матчі. Їх суперниками будуть клуби, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. При цьому останні будуть несіяними під час жеребкування.
Таким чином до несіяних потрапили Барселона та Аталанта, які вилетіли з Ліги чемпіонів.
Сіяні
- Бетіс
- Брага
- Динамо (Загреб)
- Лаціо
- Наполі
- Олімпіакос
- Реал Сосьєдад
- Рейнджерс
Несіяні
- Аталанта
- Барселона
- Боруссія (Дортмунд)
- Зеніт
- Порту
- РБ Лейпциг
- Севілья
- Шериф
Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 13 грудня.
Команди проведуть по матчу вдома та на виїзді. Сіяні команди матч-відповідь проведуть вдома. Перші стикові матчі заплановані на 17 лютого, другі матчі – 24 лютого. Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу, де приєднаються до переможців груп Ліги Європи.
Представники однієї національної асоціації у стикових матчах зустрітися не можуть.