Новые правила плей-офф

В этом сезоне в Лиге Европы действуют новые правила плей-офф. Победители групп ЛЕ выходят сразу в 1/8 финала.

Достойно внимания Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Вместе с тем команды, которые заняли вторые места, выходят в стыковые матчи. Их соперниками будут клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. При этом последние будут несеянными во время жеребьевки.

Таким образом к несеянным попали Барселона и Аталанта, которые вылетели из Лиги чемпионов.

Сеянные

  • Бетис
  • Бардо
  • Динамо (Загреб)
  • Лацио
  • Наполи
  • Олимпиакос
  • Реал Сосьедад
  • Рейнджерс

Несеянные

  • Аталанта
  • Барселона
  • Боруссия (Дортмунд)
  • Зенит
  • Порту
  • РБ Лейпциг
  • Севилья
  • Шериф

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 13 декабря.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответный матч проведут дома. Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, вторые матчи – 24 февраля. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к победителям групп Лиги Европы.

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.