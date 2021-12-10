Новые правила плей-офф

В этом сезоне в Лиге Европы действуют новые правила плей-офф. Победители групп ЛЕ выходят сразу в 1/8 финала.

Достойно внимания Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Вместе с тем команды, которые заняли вторые места, выходят в стыковые матчи. Их соперниками будут клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. При этом последние будут несеянными во время жеребьевки.

Таким образом к несеянным попали Барселона и Аталанта, которые вылетели из Лиги чемпионов.

Сеянные

Бетис

Бардо

Динамо (Загреб)

Лацио

Наполи

Олимпиакос

Реал Сосьедад

Рейнджерс

Несеянные

Аталанта

Барселона

Боруссия (Дортмунд)

Зенит

Порту

РБ Лейпциг

Севилья

Шериф

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 13 декабря.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответный матч проведут дома. Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, вторые матчи – 24 февраля. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к победителям групп Лиги Европы.

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.