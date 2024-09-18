Тяжелый бой для Арсенала: команда Зинченко начинает путь в Лиге чемпионов против зубастой Аталанты

Подопечные Микеля Артеты в начале Лиги чемпионов померяются силами с победителями Лиги Европы. Старт сезона выдался удачным для Зинченко и компании.

В четверг, 19 сентября, в Лиге чемпионов 2024-2025 завершится первый тур. На этот день вынесены шесть матчей, в том числе и битва между Аталантой и Арсеналом в Бергамо, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Зинченко под вопросом

Прошлый сезон выдался удачным для итальянцев. Команда Джанпьеро Гасперини финишировала в топ-четверке Серии А, а также стала победителем Лиги Европы. Это был первый трофей Аталанты за более чем 60 лет.

Этот успех позволил "богине" вернуться в Лигу чемпионов, где уже со старта команда сыграет против одного из фаворитов турнира. Арсенал демонстрирует мощную игру последние годы в АПЛ, однако для чемпионства этого все равно не хватает.

В прошлом году "канониры" снова уступили титул Манчестер Сити. Однако летом Арсенал усилился и намерен побороться за все возможные трофеи этого сезона.

Не факт, что сыграть в Бергамо сможет Александр Зинченко. Во-первых, украинец стал проигрывать конкуренцию Тимберу и Калафиори. А во-вторых, на прошлую игру хавбек не попал в заявку из-за травмы икроножной мышцы.

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Тем не менее, Арсенал все равно является фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Микеля Артеты составляет 1,90, тогда как на Аталанту – 4,15. Ничья же оценивается в 3,80.

При этом эксперты верят в результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,84, тогда как на ТМ2,5 – 2,07. А вот вероятность того, что Арсенал не пропустит, составляет 2,73.

Напомним, что "канониры" начали сезон с трех побед в четырех играх АПЛ. Это позволяет лондонцам идти вторыми в таблице. В свою очередь Аталанта имеет по две победы и поражения на старте Серии А. Подопечные Гасперини занимают 9 место в чемпионате.