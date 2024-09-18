Милан – Ливерпуль 1:3

Голы: Пулишич, 3 – Конате, 23, Ван Дейк, 41, Собослай, 67

Во вторник, 17 сентября, на "Сан-Сиро" состоялся матч 1 тура Лиги чемпионов с участием Милана и Ливерпуля. Подопечные Паулу Фонсеки первыми открыли счет во встрече, пишет 24 Канал.

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Команда экс-тренера Шахтера начинает с поражения

Уже на 3-й минуте встречи форвард "россонори" Пулишич снял паутину с ворот Ливерпуля. 25-летний нападающий ударом из пределов штрафной площади отправил мяч точно в левый нижний угол ворот. Голкипер Алиссон ничем не мог помочь.

Видео гола Пулишича

Подопечные Арне Слота не собирались уступать принципиальному сопернику. До конца первого тайма мяч дважды побывал в сетке ворот Милана. Сначала Конате сравнял счет, а на 41-й минуте Ван Дей вывел "мерсисайдцев" вперед.

Видео гола Конате

Видео гола Ван Дейка

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу Ливерпуля.

Во второй половине встречи Ливерпуль контролировал ход поединка. А на 67-й минуте гости увеличили преимущество. Доминик Собослай получил пас от Коди Гакпо и нанес точный удар под правую стойку.

Видео третьего гола в ворота Милана

До финального свистка счет не изменился. Милан потерпел домашнее поражение от Ливерпуля (1:3).

Видеообзор матча Милан – Ливерпуль