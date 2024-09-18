У четвер, 19 вересня, в Лізі чемпіонів 2024-2025 завершиться перший тур. На цей день винесені шість матчів, в тому числі і битва між Аталантою та Арсеналом в Бергамо, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Зінченко під питанням

Минулий сезон видався вдалим для італійців. Команда Джанп'єро Гасперіні фінішувала у топ-четвірці Серії А, а також стала переможцем Ліги Європи. Це був перший трофей Аталанти за більш ніж 60 років.

Цей успіх дозволив "богині" повернутися в Лігу чемпіонів, де вже зі старту команда зіграє проти одного з фаворитів турніру. Арсенал демонструє потужну гру останні роки в АПЛ, проте для чемпіонства цього все одно не вистачає.

Минулого року "каноніри" знову поступились титулом Манчестер Сіті. Проте влітку Арсенал посилився та має намір поборотися за всі можливі трофеї цього сезону.

Не факт, що зіграти у Бергамо зможе Олександр Зінченко. По-перше, українець став програвати конкуренцію Тімберу та Калафіорі. А по-друге, на минулу гру хавбек не потрапив у заявку через травму литкового м'яза.

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Тим не менш, Арсенал все одно є фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,90, тоді як на Аталанту – 4,15. Нічия ж оцінюється у 3,80.

При цьому експерти вірять у результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,84, тоді як на ТМ2,5 – 2,07. А ось ймовірність того, що Арсенал не пропустить, становить 2,73.

Нагадаємо, що "каноніри" почали сезон з трьох перемог у чотирьох іграх АПЛ. Це дозволяє лондонцям йти другими у таблиці. У свою чергу Аталанта має по дві перемоги та поразки на старті Серії А. Підопічні Гасперіні посідають 9 місце в чемпіонаті.