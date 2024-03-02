Из-под завалов жилого дома спасатели достали тела четырех погибших, в том числе ребенка 3-5 лет. На кровавое преступление российских террористов отреагировала олимпийская призерка Дарья Белодед.
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Билодид: Еще одна трагическая ночь
Украинская спортсменка опубликовала фото разрушенного дома с полностью уничтоженными квартирами целого подъезда. К эмоциональному комментарию Дарья добавила хэштег #russianteroriststate.
Еще одна трагическая ночь в моей стране. Наш враг полностью в крови украинцев. россия – страна-террорист,
– написала Билодид.
Билодид отреагировала на обстрел Одессы / instagram.com/dariabilodid7
Главное об атаке российскими дронами по Одессе
- Первые взрывы в Одессе прогремели примерно в 1:14.
- В результате попаданий российских дронов были повреждены котельная и инженерные сооружения.
- Один из "шахедов" попал в многоэтажку, полностью разрушив подъезд.
- Известно о четырех погибших. Восемь человек, в том числе беременная женщина, получили ранения. Под завалами дома еще могут находиться люди.