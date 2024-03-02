З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих, у тому числі дитину 3-5 років. На кривавий злочин російських терористів відреагувала олімпійська призерка Дар'я Білодід.

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Білодід: Ще одна трагічна ніч

Українська спортсменка опублікувала фото зруйнованого будинку із повністю знищеними квартирами цілого під'їзду. До емоційного коментаря Дар'я додала хештег #russianteroriststate.

Ще одна трагічна ніч в моїй країні. Наш ворог повністю в крові українців. росія – країна-терорист,

– написала Білодід.

Білодід відреагувала на обстріл Одеси / instagram.com/dariabilodid7

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