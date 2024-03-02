З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих, у тому числі дитину 3-5 років. На кривавий злочин російських терористів відреагувала олімпійська призерка Дар'я Білодід.
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Білодід: Ще одна трагічна ніч
Українська спортсменка опублікувала фото зруйнованого будинку із повністю знищеними квартирами цілого під'їзду. До емоційного коментаря Дар'я додала хештег #russianteroriststate.
Ще одна трагічна ніч в моїй країні. Наш ворог повністю в крові українців. росія – країна-терорист,
– написала Білодід.
Білодід відреагувала на обстріл Одеси / instagram.com/dariabilodid7
Головне про атаку російськими дронами по Одесі
- Перші вибухи в Одесі пролунали приблизно о 1:14.
- Внаслідок влучань російських дронів були пошкоджені котельня та інженерні споруди.
- Один із "шахедів" влучив у багатоповерхівку, повністю зруйнувавши під'їзд.
- Наразі відомо про чотирьох загиблих. Восьмеро людей, в тому числі вагітна жінка, зазнали поранень. Під завалами будинку ще можуть знаходитися люди.