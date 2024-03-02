На своей странице в соцсети Х бывший украинский теннисист, который сейчас воюет в составе ВСУ, отреагировал на дрону атаку России по Одессе. Он назвал российских военных дикарями.

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Что известно о российской атаке по Одессе

"Российские трусы бьют по мирным жителям Одессы. Ничего нового, дикарям нужна невинная кровь", – написал он.

Напомним, что российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками в ночь с 1 на 2 марта. Силы ПВО сбили семь из восьми дронов, которые оккупанты выпустили по Одессе.

В результате российской дроновой атаки три человека погибли, восемь травмировались.Заметим, что среди погибших трехлетний ребенок. Также из-под завалов достали мужчину, он жив и в сознании.

Бывший теннисист защищает страну от оккупантов