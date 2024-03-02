На своей странице в соцсети Х бывший украинский теннисист, который сейчас воюет в составе ВСУ, отреагировал на дрону атаку России по Одессе. Он назвал российских военных дикарями.
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Что известно о российской атаке по Одессе
"Российские трусы бьют по мирным жителям Одессы. Ничего нового, дикарям нужна невинная кровь", – написал он.
Напомним, что российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками в ночь с 1 на 2 марта. Силы ПВО сбили семь из восьми дронов, которые оккупанты выпустили по Одессе.
В результате российской дроновой атаки три человека погибли, восемь травмировались.Заметим, что среди погибших трехлетний ребенок. Также из-под завалов достали мужчину, он жив и в сознании.
Бывший теннисист защищает страну от оккупантов
- Напомним, что Долгополов вернулся в Украину в начале полномасштабного вторжения.
- Ранее он рассказывал о своих обязанностях в рядах ВСУ. По его словам, он является аэроразведчиком и, главным образом, занимается работой с дронами, включая пилотирование, разведку, наведение и уничтожение врага.
- На протяжении своей карьеры он четыре раза становился титулованным чемпионом АТР: трижды в одиночном разряде и один раз в парном.
- Самое высокое место в рейтинге лучших теннисистов мира, которое достигал киевлянин, было 13-е в январе 2012 года. За годы своей карьеры на корте он заработал 7 миллионов долларов призовых.