Лондонский "Арсенал" в рамках 37 тура АПЛ сенсационно проиграл аутсайдеру чемпионата – "Астон Вилле". Бирмингемский клуб одержал минимальную победу и покинул зону вылета.

Астон Вилла – Арсенал 1:0

Гол: Трезеге, 27

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Хозяева поля открыли счет на 27-й минуте, информирует 24 канал.

Защитники лондонского клуба во время углового забыли в своей штрафной о Трезеге. После подачи мяч перелетел всех футболистов и попал точно в египетского полузащитника.

Тот неотразимым ударом пробил в нижний угол. Голкипер лондонцев Мартинес не успел среагировать на выстрел.

"Астон Вилла" могла удвоить преимущество благодаря Гришилу. Однако дальний выстрел вингера приземлился за воротами.

У "Арсенала" в течение матча не было острых моментов. Зато хозяева пользовались игрой на контратаках как могли.

"Хоронить" гостей должен был Дэвис, однако он чудом не смог реализовать выход один на один с вратарем. В итоге "Астон Вилла" отстояла минимальную победу.

Астон Вилла – Арсенал видеообзор

Это позволило команде покинуть зону вылета, куда опустился "Уотфорд" после поражения "Манчестер Сити". Впрочем, в последнем туре "Астон Вилле" еще предстоит побороться за выживание.

Зато на счету "Арсенала" 54 очка, поэтому команда идет 10-й. На 4 очка "пушкари" отстают от 7-го места, которое занимает "Тоттенхэм".

"Арсенал" не сможет финишировать в топ-7 по итогам текущего сезона. Подобное произошло с "канонирами" впервые с сезона 1994/1995, когда "Арсенал" занял двенадцатое место по итогам сезона. Через год команду возглавил Арсен Венгер.

Турнирная таблица АПЛ