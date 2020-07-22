Лондонський "Арсенал" у рамках 37 туру АПЛ сенсаційно програв аутсайдеру чемпіонату – "Астон Віллі". Бірмінгемський клуб здобув мінімальну перемогу та покинув зону вильоту.

Астон Вілла – Арсенал 1:0

Гол: Трезеге, 27

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Господарі поля відкрили рахунок на 27-й хвилині, інформує 24 канал.

Оборонці лондонського клубу під час кутового забули у власному штрафному про Трезеге. Після подачі м'яч перелетів усіх футболістів та потрапив точно до єгипетського півзахисника.

Той невідпорним ударом пробив у нижній кут. Голкіпер лондонців Мартінес не встиг зреагувати на постріл.

"Астон Вілла" могла подвоїти перевагу завдяки Грішілу. Однак дальній постріл вінгера приземлився за воротами.

"Арсенал" протягом матчу не мав гострих моментів. Натомість господарі користалися грою на контратаках як могли.

"Ховати" гостей мав Девіс, проте він дивом не зміг реалізувати вихід віч-на-віч з воротарем. У підсумку "Астон Вілла" відстояла мінімальну перемогу.

Астон Вілла – Арсенал відеоогляд

Це дозволило команді покинути зону вильоту, куди опустився "Вотфорд" після поразки "Манчестер Сіті". Втім, в останньому турі "Астон Віллі" ще доведеться поборотися за виживання.

Натомість на рахунку "Арсеналу" 54 очки, тому команда йде 10-ю. На 4 очки "гармаші" відстають від 7-го місця, яке займає "Тоттенхем.

"Арсенал" не зможе фінішувати в топ-7 за підсумками поточного сезону. Подібне станеться з "канонірами" вперше з сезону 1994/1995, коли "Арсенал" зайняв 12-е місце за підсумками сезону. Через рік команду очолив Арсен Венгер.

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