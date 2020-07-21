"Уотфорд" в рамках домашнего поединка 37-го тура АПЛ потерпел сокрушительное поражение от "Манчестер Сити" (0:4).

Уофторд – Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг 31, 41, Фоден 63, Лапорт 67

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Развитие игры было полностью за "горожанами". Владея мячом три четверти времени, команда Гвардиолы нанесла более 20 ударов по воротам Фостера.

Они вылились в четыре забитых мяча. В первом тайме Стерлинг мог уже оформлять хет-трик. Но незабитый им пенальти заставил ограничиться дублем. Во второй половине встречи Фоден и Эмерик Ляпорт сделали счет окончательным.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко появился на поле на 64 минуте. Ничем существенным за отведенное время игрок запомниться не успел.