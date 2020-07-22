"Милан" в 35 туре чемпионата Италии победил "Сассуоло". "Россонери" на выезде смог обыграть непростого соперника благодаря дублю шведского ветерана Златана Ибрагимовича.

Сассуоло – Милан 1:2

Голы: Капуто, 42 (п) – Ибрагимович, 19, 45+2

Удаление: Бурабия, 45+7 (Сассуоло)

Смотрите также: "Манчестер Сити" безжалостно разгромил "Уотфорд", Зинченко сыграл 25 минут

Уже на 19-й минуте игры "россонери" открыли счет, сообщает 24 канал.

Ибрагимович начал атаку своей команды, отдав пас на флангах. Швед побежал в штрафную хозяев, где его верховой передачей нашел Чалханоглу. Такие моменты Златан лущет, как семечки. Удар головой в падении – 1:0.

Чалханоглу и Ибрагимович попытались повторить первый гол: защитники снова упустили Златана, однако на этот раз команду выручил голкипер Консильи.

Футболисты "Сассуоло" имели свой момент после подачи со штрафного. Капуто головой срезал в ворота, но не попал.

В конце тайма команды обменялись голами. "Сассуоло" заработало пенальти, который уверенно реализовал Капуто. Зато у "Милана" во второй раз сработала связка Чалханоглу – Ибрагимович.

Турецкий хавбек вывел Златана лицом к лицу с вратарем и швед легко обыграл последнего – 2:1.

В компенсированное к первому тайму на удаление наиграл игрок "Сассуоло" Бурабия. Таким образом, "Милану" не составило проблемы во втором тайме отстоять победу в большинстве.

"Милан" прервал серию "Сассуоло" из 8 подряд матчей без поражений. Благодаря победе "Милан" закрепился на пятом месте.

Сассуоло – Милан видеообзор

Турнирная таблица Серии А