Ситуация набирает обороты: звезду ПСЖ официально обвинили в изнасиловании

Французский гранд собрал в своем коллективе как топовых, так и скандальных футболистов. Звезду ПСЖ ждет судебный процесс.

Марокканского защитника Ашрафа Хакими официально обвинили в изнасиловании. Футболист, в свою очередь, считает все обвинения вымышленными и ложными.

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Все в край серьезно

Прокуратура Нантерра посреди недели начала расследование, а теперь приняла решение официально предъявить Ашрафу обвинения. Сам Хакими уже дал показания по этому делу в суде. 24-летний футболист помещен под судебный контроль. Хакими считает все обвинения вымышленными и ложными. К тому же, ПСЖ поддержал своего защитника и оказал ему юридическую помощь по этому делу.

Выдвинуто предположение, что марокканец мог изнасиловать 24-летнюю девушку 27 февраля. Футболист общался с девушкой в инстаграмме, впоследствии она посетила гость Хакими. Девушка сообщила, что марокканец задрал ее одежду, целовал губы и грудь, а также проник в нее в своем доме в западном пригороде Парижа. Вдобавок, жена Хакими Хиба Абрук уже начала процесс развода с футболистом. Хотя и, возможно, расстройство в отношениях пары произошло еще до инцидента.

Карьера Ашрафа Хакими