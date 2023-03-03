Единственный и победный гол в матче забили отнюдь не футболисты Барселоны. Милитао и Начо оформили автогол в свои ворота, который позволил каталонскому сопернику победить со счетом 0:1.

Подробнее о матче Решил автогол: Барселона побеждает Реал в первом матче полуфинала Кубка Испании – видеообзор

Эмоции брали верх

Уже в добавленное арбитром время Реал бросил все силы в атаку, а Барселона надежно играла в защите и в любом моменте пыталась затягивать время. Один из таких случаев закончился толкотней.

В борьбе на поле сошлись Даниэль Карвахаль и футболист Барселоны Алехандро Бальде. Защитник Реала потолкался с соперником, но в этот момент вмешался главный тренер каталонского клуба Хави. Наставник гостей обратился к Карвахалю, который был не прав в эпизоде.

Хави показал жестом защитнику "сливочных", что тот много говорит и назвал Карвахаля "глупым". Данные тоже что-то на эмоциях ответили легенде Барселоны.

Глупый, ты действительно глупый, чучище,

– сказал Хави.

Однако момент не закончился потасовкой, а лишь желтой карточкой для наставника Барселоны.

Интересно, что Хави в течение своей футбольной карьеры не отличался конфликтными ситуациями, а был спокоен на поле. Что не скажешь о Хави в статусе тренера.

Пылкие эмоции остались в поединке. После Эль-Классико Хави и Карвахаль тепло обнялись и коротко опрокинулись словами.

Видео момента перепалки и объятий Карвахаля и Хави

Реал не с лучшим счетом заканчивает первый полуфинал Кубка Испании против Барселоны. Ответный матч в Каталонии состоится аж 5 апреля.